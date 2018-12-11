هزة أرضية بقوة 3.2 درجات تضرب إقليم الحسيمة

أعلن المعهد الوطني للجيوفزياء أنه تم، ليلة الاثنين الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية بقوة 3,2 درجات على سلم ريشتر بإقليم الحسيمة.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة سيدي بوتميم، وقعت في الساعة الواحدة ليلا و22 دقيقة و36 ثانية (غرينتش +1).
وأضاف المصدر ذاته، أن الهزة كانت على عمق 25 كلم عند التقاء خط العرض 34.90 درجة شمالا وخط الطول 4.27 درجة غربا.
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