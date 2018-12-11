عكا: احتراق 3 سيارات خصوصية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت النيران فجر اليوم، الثلاثاء، في 3 سيارات خصوصية بمدينة عكا، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن حريقا اندلع في سيارة كانت مركونة بمصف في أحد الشوارع، لتمتد ألسنة النار إلى سيارتين محاذيتين لها.

ووصلت طواقم من الإطفاء إلى المكان، وعملت على إخماد ألسنة النار حتى السيطرة عليها. وباشر خبير الحرائق التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي لم تتضح خلفيته بعد.