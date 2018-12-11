إيران تؤكد إجراء تجربة صاروخية "مؤخرا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أكد حرس الثورة الإيراني إجراء تجربة صاروخية "مؤخرا"، على ما أفادت وكالة "فارس" الثلاثاء بعد أكثر من أسبوع على تنديد واشنطن وباريس ولندن بالعملية.

وأعلن قائد القوة الجيوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة "إجراء اختبار لصاروخ بالستي مؤخرا" مضيفا "نحن نقوم باختبار صواريخنا والعملية الأخيرة كانت اختبارا مهما"، بحسب ما نقلت الوكالة.