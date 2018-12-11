انت الان تتابع محكمة سورية: إعدام قيادات في تنظيمات إرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٨ ص

هيئة تحرير الشام

أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام على عدد من قيادات ومسلحي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، ومن بين المحكومين عليهم بالإعدام: زعيم هيئة تحرير الشام محمد حسين الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني، زعيم جيش الإسلام عصام بويضاني الملقب بأبو همام، زعيم فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير، وشملت الأحكام أكثر من 40 متهما معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، إذ وجهت لهم تهمة قصف بعض أحياء دمشق بالقذائف، ما أدى إلى مقتل مدنيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، وذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

من ناحية أخرى، اتهمت الحكومة السورية، أمس الإثنين، القوات الأمركية والفرنسية والتركية المنتشرة في مناطق واسعة في شمال سوريا، بالقيام بأعمال تنقيب غير شرعية عن الآثار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر في وزارة الخارجية، وقال المصدر: «تدين وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية