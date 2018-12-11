الدوري.. صدام ناري بين وادي دجلة والإنتاج الحربي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص
يحتضن استاد بترو سبورت، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز (2018-2019)، فى مواجهة صعبة للفريق الدجلاوى الذى سقط أمام حرس الحدود فى أخر ظهور له بالمسابقة بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تعادل الإنتاج مع المصرى سلبًا، لذلك اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الحكم نادر قمر الدولة لإدارة المباراة، وسيعاونه الثنائي محمد عبد القادر وخالد حسين، فيكا سيكون محمد العتباني حكمًا رابعًا، وكل من محمد التابعي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.
ويحتل نادي وادى دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياسالمركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا. فيما يحتل نادي الإنتاج الحربى بقيادة مديره الفني مختار مختار المركز الخامس بجدول
فيما يحتل نادي الإنتاج الحربى بقيادة مديره الفني مختار مختار المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًت وتلقت شباكه 15 هدفًا.
ويأمل تاكيس جونياس فى العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى أمام منافس كبير يقدم مستويات طيبة للغاية هذا الموسم، خصوصًا وأن الفوز يجعله المركز الثامن، فيما يبحث مختار مختار عن خطف النقاط الثلاث لمواصلة الزحف نحو مراكز القمة فى جدول المسابقة واحتلال المركز الثالث رفقة مصر للمقاصة.
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