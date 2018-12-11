انت الان تتابع «مش بس مملح».. طرق جديدة لتناول الفشار في أي وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

فشار بنكهات مختلفة في المنزل

الفشار من الوجبات الخفيفة والمسلية التي يٌمكن تناولها في أي وقت، يحبه الصغار والكبار، وتناول الفشار أثناء مشاهدة فيلمك المفضل، من العادات التي نحرص عليها في المساء، وبشكل خاص في هذه الأوقات من الشتاء، هو مفيد إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية وترغبين إنقاص وزنك، الفشار يكون حلا مناسبا لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة وأفضل من المسليات الأخرى التي تزيد وزنك، لذلك نُقدم لكِ في السطور التالية طرقا جديدة، بنكهات مختلفة يحبها أطفالك وعائلتك، بعيدًا عن الطريقة التقليدية للفشار المملح التي تعودنا عليها جميعًا.

1- فشار بالجبن والفلفل ضعي ملعقة صغيرة من الزبدة، ثم ضيفي ذرة الفشار وغطيه حتى ينضج. ضيفي نصف كوب من الجبنة الشيدر أو البارميزان، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة فلفل حار بودر وملح، وقلبي الخليط لمدة دقيقتين ثم قدميه. 2- فشار بالثوم والأعشاب بعد نضج الفشار، ضيفي 4 فصوص ثوم مفروم ناعم، والملح، والروز