انت الان تتابع «مش بس مملح».. طرق جديدة لتناول الفشار في أي وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص
فشار بنكهات مختلفة في المنزل
الفشار من الوجبات الخفيفة والمسلية التي يٌمكن تناولها في أي وقت، يحبه الصغار والكبار، وتناول الفشار أثناء مشاهدة فيلمك المفضل، من العادات التي نحرص عليها في المساء، وبشكل خاص في هذه الأوقات من الشتاء، هو مفيد إذا كنتِ تتبعين حمية غذائية وترغبين إنقاص وزنك، الفشار يكون حلا مناسبا لأنه يحتوي على سعرات حرارية قليلة وأفضل من المسليات الأخرى التي تزيد وزنك، لذلك نُقدم لكِ في السطور التالية طرقا جديدة، بنكهات مختلفة يحبها أطفالك وعائلتك، بعيدًا عن الطريقة التقليدية للفشار المملح التي تعودنا عليها جميعًا.
1- فشار بالجبن والفلفل ضعي ملعقة صغيرة من الزبدة، ثم ضيفي ذرة الفشار وغطيه حتى ينضج. ضيفي نصف كوب من الجبنة الشيدر أو البارميزان، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة فلفل حار بودر وملح، وقلبي الخليط لمدة دقيقتين ثم قدميه. 2- فشار بالثوم والأعشاب بعد نضج الفشار، ضيفي 4 فصوص ثوم مفروم ناعم، والملح، والروز
ضعي ملعقة صغيرة من الزبدة، ثم ضيفي ذرة الفشار وغطيه حتى ينضج.
ضيفي نصف كوب من الجبنة الشيدر أو البارميزان، ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة فلفل حار بودر وملح، وقلبي الخليط لمدة دقيقتين ثم قدميه.2- فشار بالثوم والأعشاب
بعد نضج الفشار، ضيفي 4 فصوص ثوم مفروم ناعم، والملح، والروز ماري، والزعتر، وقلبي جيدًا لمدة دقيقتين ثم قدميه، الفشار مفيد لمرضى السكر، تفاصيل أكثر هنا.3- فشار بالكراميل
بعد نضج الفشار، ضعي نصف كوب سكر مع نصف كوب ماء، واتركيهما حتى يصبح اللون ذهبي، ثم ضعي ملعقة من الزبدة، وملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا ورشة ملح، وقلبي الخليط ثم أضيفي الفشار وقلبيه لمدة دقيقة وقدميه.4- فشار بالزبدة والعسل
بعد فرقعة الفشار، اخلطي الزبدة والسكر والعسل في وعاء، وسخنيهم حتى ذوبان السكر، ثم ضيفي الخليط على الفشار.
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