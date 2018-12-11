انت الان تتابع طالبان تعلن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٣ ص

جماعة طالبان

أعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي وقع، صباح اليوم الثلاثاء، في مقاطعة باغمان في شمال العاصمة الأفغانية كابول، حسب ما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 4 أشخاص، فيما أصيب نحو 6 آخرين بجروح إثر استهداف انتحاري لقافلة تابعة لقوات الأمن في منطقة "بغمان"، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانش إن الانفجار وقع أثناء مرور قافلة أمنية في المنطقة، وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أن الانفجار استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية.

من ناحية أخرى، حصلت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، اليوم، على معدات عسكرية من أستراليا، ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن قسم الاتصال والإعلام في وزارة الدفاع، أن المعدات عبارة عن أنظمة تثبت على المركبات لتوفر حماية من المتفجرات، لافتة إلى أنها دفعة نهائية من معدات عسكرية أسترالية. ويأمل