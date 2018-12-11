توتنهام أمام مهمة شاقة في «كامب نو» لعبور برشلونة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تخوض فرق المجموعتين الأولى والرابعة في دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة والأخيرة، اليوم الثلاثاء.. بعدما حُسمت أسماء الفرق المتأهلة عنها إلى الدور القادم

تبدو المعادلة واضحة أمام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إذا أراد التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، عليه أن يفوز على برشلونة في كامب نو، وذلك دون النظر إلى نتيجة منافسه على البطاقة إنتر ميلان أمام آيندهوفن، لكنها مهمة لا تعتبر سهلة على الإطلاق، لأن برشلونة ورغم تأهله مسبقاً إلى الدور المقبل لن يرضى بالخسارة أمام جماهيره، ويملك برشلونة 13 نقطة مقابل 7 لكل من توتنهام وإنتر ميلان، ويتفوق الفريق الإنجليزي في المواجهات المباشرة مع نظيره الإيطالي.

كان برشلونة قد حسم بطاقة التأهل والمركز الأول في المجموعة في الجولة الماضية، ووجد توتنهام نفسه في هذه الوضعية بعد بداية سيئة للغاية من خلال حصده نقطة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات له بخسارته أمام برشلونة وإنتر ميلان وتعادله مع آيندهوفن، إذا ما تعادل توتنهام أو خسر أمام البرسا اليوم فإنه سينتظر مباراة

كان برشلونة قد حسم بطاقة التأهل والمركز الأول في المجموعة في الجولة الماضية، ووجد توتنهام نفسه في هذه الوضعية بعد بداية سيئة للغاية من خلال حصده نقطة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات له بخسارته أمام برشلونة وإنتر ميلان وتعادله مع آيندهوفن، إذا ما تعادل توتنهام أو خسر أمام البرسا اليوم فإنه سينتظر مباراة إنتر وآيندهوفن في ملعب جوزيبي مياتزا. وأراح مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو هدافه هاري كين في المباراة التي فاز بها خارج ملعبه ضد ليستر سيتي 2-0 السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ترقباً لمواجهة الفريق الكاتالوني. ووصف بوكيتينو المباراة ضد برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنها "ضخمة. لقد تأهل (برشلونة) الى الدور التالي لكن في دوري الأبطال لا أحد يمنحك الهدايا، ويتعين علينا الفوز واستحقاق الفوز. سنخوض المباراة بأفضل الظروف لمواجهة أحد أفضل الفرق في أوروبا".

جولة حاسمة للصدارة



وتخوض فرق المجموعتين الأولى والرابعة في دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة والأخيرة، اليوم الثلاثاء، بعدما حُسمت أسماء الفرق المتأهلة عنها إلى الدور القادم. وتخوض فرق المجموعتين الأولى والرابعة في دوري أبطال أوروبا، الجولة السادسة والأخيرة، اليوم الثلاثاء، بعدما حُسمت أسماء الفرق المتأهلة عنها إلى الدور القادم. كان فريقا أتلتيكو مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني قد ضمنا التأهل إلى دور الـ16، غير أن الصراع بينهما لم ينته بعد، إذ إن صدارة المجموعة لم تحسم لأي منهما، ويحتاج الأول للتعادل شرط عدم فوز الثاني، فيما سيكون على بوروسيا الفوز دون أن يحقق الفريق المدريدي النقاط الثلاث ليتجنب بشكل أو بآخر مواجهة أحد الفرق الكبار. ويحل الفريق الإسباني ضيفاً على كلوب بروج البلجيكي الذي ضمن بدوره الانتقال إلى الدوري الأوروبي لحلوله ثالثاً، فيما يسافر دورتموند إلى إمارة موناكو الفرنسية للقاء فريقها صاحب المركز الأخير، ويمتلك أتلتيكو 12 نقطة، بفارق نقطتين عن الفريق الألماني، فيما جمع بروج 5 نقاط، وموناكو نقطة واحدة. وعلى خلاف ذلك، فإن الموضوع في المجموعة الرابعة معكوس، إذ إن بورتو البرتغالي حسم الصدارة بحصده 13 نقطة، أما شالكه الألماني (8 نقاط)، ويستمر الصراع على بطاقة الدوري الأوروبي بين جالطة سراي التركي (4 نقاط)، ولوكوموتيف موسكو الروسي (3 نقاط)، وسيكون بورتو في ضيافة الفريق التركي في مباراة لا تخلو من الصعوبة للطرفين، في حين أن الفريق الروسي سيرحل إلى ألمانيا لمواجهة شالكه. وفيما يلي جميع مواجهات اليوم في دوري أبطال أوروبا:



- جالطة سراي (تركيا) × بورتو (البرتغال) الساعة 7.55 مساءً - جالطة سراي (تركيا) × بورتو (البرتغال) الساعة 7.55 مساءً - شالكه 04 (ألمانيا) × لوكوموتيف موسكو (روسيا) الساعة 7.55 مساءً - كلوب بروج (بلجيكا) × أتلتيكو مدريد (إسبانيا) الساعة 10 مساءً - موناكو (فرنسا) × بوروسيا دورتموند (ألمانيا) الساعة 10 مساءً - برشلونة (إسبانيا) × توتنهام هوتسبير (إنجلترا) الساعة 10 مساءً - إنتر ميلان (إيطاليا) × بي إس في آيندهوفن (هولندا) الساعة 10 مساءً - ليفربول (إنجلترا) × نابولي (إيطاليا) الساعة 10 مساءً - سرفينا زفيزدا (صربيا) × باريس سان جيرمان (فرنسا) الساعة 10 مساءً



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