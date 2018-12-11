حفتر يعود إلى الهلال النفطي.. ويستعد لعملية عسكرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - القيادة العسكرية الليبية عازمة على مواصلة الطريق لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تهريب قياداتها عبر البحر من الدول الداعمة لهم، والسيطرة على مناطق الجنوب

يبدو أن الجيش الوطني الليبي أصبح يحمل على عاتقه ضرورة تأمين البلاد من كافة الجبهات رغم وجود حكومة موازية تحت غطاء ميليشيات مسلحة، توفر الحماية للمنطقة الجنوبية والغربية، إلا أن الهجمات المستمرة على منطقة الهلال النفطي، أثارت مخاوف القبائل، ودفعتهم إلى توجيه نداء استغاثة إلى الجيش الليبي لحمايتهم من بطش الإرهاب بعد أن فشلت ميليشيات فايز السراج في تأمين المنطقة، خاصة أن القائد العسكري المشير خليفة حفتر حقق انتصارات كبيرة في الآونة الأخيرة ضد العناصر المسلحة، ونجح في فرض سيطرته على مناطق واسعة بالبلاد.

انتصارات الجيش الوطني في معاركه السابقة، تؤكد عزم القيادة العسكرية على مواصلة الطريق لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تهريب قياداتها عبر البحر من الدول الداعمة لهم، وهو ما يسهل السيطرة على مناطق الجنوب، وحماية أمن أوروبا من تسلل العناصر الإرهابية. وفي هذا الصدد، أعلنت وحدات الجيش الوطني الليبي الاستنفار

انتصارات الجيش الوطني في معاركه السابقة، تؤكد عزم القيادة العسكرية على مواصلة الطريق لتجفيف منابع الإرهاب، ووقف تهريب قياداتها عبر البحر من الدول الداعمة لهم، وهو ما يسهل السيطرة على مناطق الجنوب، وحماية أمن أوروبا من تسلل العناصر الإرهابية. وفي هذا الصدد، أعلنت وحدات الجيش الوطني الليبي الاستنفار في مناطق الهلال النفطي، إثر ورود معلومات استخبارية عن تحشدات لمجموعات إرهابية غرب وجنوب الموانئ النفطية. وأكد مصدر عسكري أن آمر غرفة عمليات سرت الكبرى اللواء سالم درياق، أصدر أوامره بمتابعة تحركات عناصر تنظيم داعش وتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي وفلول آمر حرس المنشآت النفطية السابق إبراهيم الجضران التي تم رصدها في مناطق غرب الموانيء النفطية، بحسب إرم نيوز.



اقرأ أيضا: اختراق هدنة طرابلس.. وقوات موالية للجيش الليبي تطالب بحل الميليشيات وتضمنت حالة الاستنفار عودة كتيبة طارق بن زياد بقيادة الرائد عمر المراجع المقرحي إلى مناطق انتشارها في الهلال النفطي بعد انتهاء مهمة لها في بنغازي وإقامة بوابات عسكرية في منطقة راس لانوف وتسيير دوريات مقاتلة مكثفة لرصد أية تحركات معادية. يأتي تحرك الجيش الليبي، بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في أكبر حقل في البلاد، أمس، بعد سيطرة ميليشيات مسلحة على حقل الشرارة النفطي وإغلاقه. وأكدت المؤسسة، أن إغلاق الحقل سيتسبب في خسائر يومية في الإنتاج تقدر بنحو 315 ألف برميل يوميًا، وخسارة إضافية قدرها 73 ألف برميل يوميا في حقل الفيل النفطي، بحسب "سبوتنيك". وأضافت أن هذا الأمر قد يكون له تداعيات سلبية على الإنتاج في مصفاة الزاوية، بسبب اعتمادها على إمدادات الخام من حقل الشرارة.

اقرأ أيضا: «الهلال النفطي الليبي» على صفيح ساخن.. عملية عسكرية جديدة ضد حفتر في الوقت نفسه، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن استنكارها للاعتداءات التي تشهدها عدة مناطق في ليبيا من قبل مسلحي وتهديدها لسلامة المدنيين والمرافق الحيوية جنوب ليبيا، ودعت السلطات الليبية لاتخاذ إجراءات فورية إزاء الفوضى بالبلاد. وأوضحت البعثة الأممية، أن مقتل 6 رهائن تم أسرهم خلال هجوم داعش المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى، على مدينة الفقهاء في 28 أكتوبر 2018 أمر مقيت للغاية، حيث إن جرائم القتل التي لا معنى لها تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وقد ترقى إلى جرائم حرب. وأكدت البعثة في بيانها "إدانتها للاعتداءات على حقل الشرارة النفطي ومنظومة المياه في الحساونة"، مشيرةً إلى أن الإغلاق القسري لحقل الشرارة النفطي من قبل العناصر المسلحة التي تدعي ارتباطها بحرس المنشآت النفطية المحليين، في حال استمراره، سيؤدي إلى خسارة إنتاجية تبلغ 388 ألف برميل في اليوم، تصل قيمتها إلى 32.5 مليون دولار.



اقرأ أيضا: حفتر يحكم قبضته على الهلال النفطي.. ويحبط دعوات التدخل الأجنبي وتابعت "أن هذا التدخل في سبل معيشة الليبيين والثروة الوطنية الليبية بمثابة ضربة موجهة ضد الليبيين في جميع أنحاء البلاد"، داعية حكومة الوفاق الوطني على العمل بسرعة وبحزم للنهوض بتقديم الخدمات إلى المنطقة". ولا تزال ليبيا تعيش انقسامًا سياسيًا حادًا يمنع توحيد مؤسسات الدولة، فيما يتواصل وجود الميليشيات والتنظيمات الإرهابية والعصابات الإجرامية التي استباحت الأراضي الليبية واستنزفت ثرواتها وشكلت خطرًا كبيرًا على المواطن الليبي.

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