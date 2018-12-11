انت الان تتابع استطلاع: الفرنسيون يؤيدون مقترحات ماكرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٥ ص

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

اعتبر 991 فرنسيا استطلعت آراءهم قناة LCI، أن التدابير التي أعلنها إيمانويل ماكرون ردا على احتجاجات "السترات الصفراء"، تستجيب بشكل جيد لمطالب المتظاهرين، وأن عليهم وقف حراكهم، وخلص الاستطلاع إلى أن نصف المستطلعين اعتبروا خطاب ماكرون غير مقنع، لكن هذا لم يمنع الأغلبية (من 60% إلى 78%) من اعتبار تدابير مكافحة الأزمة التي اقترحها الرئيس استجابة جيدة لمطالب المحتجين، وأظهر الاستطلاع أن نسبة تأييد "السترات الصفراء" تبقى عالية وتبلغ 66% رغم تراجعها لنقطتين بالمقارنة مع مؤشرات 6 ديسمبر، أي قبل "السبت الأسود" في باريس.

لكن غالبية المستطلعين (54%) يفضلون وقف الحراك الاحتجاجي، مقابل 45% يؤيدون مواصلته، واعتبر بعض خصوم ماكرون السياسيين أن خطابه، الذي وعد فيه بتنفيذ عدد من الإجراءات للتخفيف من حدة التوتر الاجتماعي ومنها رفع الحد الأدنى للأجور، وإلغاء أقساط التأمين من المعاشات التقاعدية المنخفضة وإلغاء الضرائب على ساعات