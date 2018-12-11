أمريكا تلغي تحذيرها بعدم السفر إلى روسيا

رفعت الولايات المتحدة روسيا من قائمة الدول التي تنصح مواطنيها بـ"إعادة النظر" في السفر إليها، لكنها أبقت على شبه جزيرة القرم وشمال القوقاز ضمن مناطق الخطر الشديد.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن روسيا حاليا تندرج تحت الفئة الثانية من فئات الخطر الأربع —وهي "اتباع الحذر الشديد".
وكانت الولايات المتحدة تضع روسيا في السابق تحت الفئة الثالثة وهي "إعادة النظر في السفر".
وتجدر الإشارة إلى أن أعلى فئة هي الرابعة عندما يحظر على المواطنين الأمريكيين زيارة بلد أو منطقة. كما تشير الفئة الأولى إلى أن المسافرين بحاجة إلى توخي الحذر "الطبيعي".
ورغم إلغاء التحذيرات، فإن الولايات المتحدة ما زالت توصي مواطنيها بعدم زيارة شبه جزيرة القرم ومنطقة شمال القوقاز، وتعتبرها مناطق خطر حقيقي يهدد حياة الأمريكيين.
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