بن راشد يرعى حفل تخريج الدفعة الـ48 من كلية خليفة الجوية

رعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة جديدة من المرشحين الطيارين فى كلية خليفة بن زايد الجوية فى مدينة العين صباح اليوم.

حضر حفل التخريج .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

كما حضره أيضا وزير دولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي إلى جانب عدد من الشيوخ وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة والملحقين العسكريين في سفارات الدول الشقيقة والصديفة لدى الدولة وأهالي وذوي الخريجين.