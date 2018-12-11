الاتحاد الأوروبي يضع شروطا لوقف فرض عقوبات جديدة على روسيا

اشترط الاتحاد الأوروبي إفراج روسيا عن البحارة الأوكرانيين وإعادة السفن المحتجزة وتحديد ممرا مضمونا من دون عوائق في بحر آزوف لوقف فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، الإثنين، أن دول الاتحاد تريّثت مجددا في فرض عقوبات جديدة ضد موسكو من أجل إتاحة التوصل إلى حل سياسي بين روسيا وأوكرانيا بعد الأزمة الأخيرة في بحر آزوف أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت موجيريني، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "ننتظر من روسيا أن تفرج عن البحارة الأوكرانيين وتعيد السفن المحتجزة وتحدد ممرا مضمونا من دون عوائق في بحر آزوف".

وشدّدت على أن العقوبات جزء من الضغوط، مضيفةً أنها يجب أن تقوم على أساس قانوني متين وتتطلب إجماع الدول الـ28.

وكشف مصدر دبلوماسي أن فرنسا وألمانيا تعتبران أن "الوقت لم يحن بعد" بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، فيما لم يحظ تبني عقوبات جديدة ضد موسكو بالإجماع.

ودعا الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، خاصة ألمانيا، إلى نشر سفن في بحر آزوف لدعم كييف في مواجهتها مع موسكو.

واحتجزت روسيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية وأطقمها في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014.

وتضامنت الحكومات الغربية مع كييف واتهمت روسيا بعرقلة الدخول إلى بحر آزوف الذي يستخدمه البلدان، مؤكدة أن ذلك غير قانوني متهمة موسكو باستخدام القوة دون مبرر.

وأبدى الاتحاد الأوروبي "قلقه الشديد" حيال "الزيادة الخطيرة" للتوترات بين روسيا وأوكرانيا في بحر آزوف، غير أنه لا يعتزم اتخاذ إجراءات عقابية للرد على العملية العسكرية الروسية ضد 3 سفن أوكرانية.