شكرا لقرائتكم حساب المواطن يودع 2.4 مليار ريال لمستفيدي الدفعة الـ 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برنامج #حساب_المواطن السعودي، عن إيداع 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال (6.45 مليون دولار) تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

وبلغ عدد المستفيدين من أفراد وأرباب أسر أكثر من 3.6 مليون مستفيد، بينما بلغت أعداد التابعين في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 8.6 مليون مستفيد تابع لأرباب الأسر، وبلغ الإجمالي نحو 12.3 مليون مستفيد وتابع، كما تحصل 44% من الأسر المستفيدين للدعم على الاستحقاق الكامل بقيمة ألف ريال للأسرة الواحدة.

وشكل الذكور المستقلون في الدفعة 47%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 53%، من إجمالي المتقدمين، فيما بلغ مجموع أرباب الأسر المستوفين للشروط 61% وبلغت نسبة الأفراد المستقلين 39%، وشمل الدعم 84% من المتقدمين المؤهلين للبرنامج.