شكرا لقرائتكم هواوي تتوقع من كندا إطلاق سراح مديرتها المالية بكفالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت شركة #هواوي_الصينية للتكنولوجيا إنها تتوقع "استنتاجا عادلا" من محكمة كندية بشأن ما إذا كانت ستطلق سراح المديرة المالية بكفالة بعد اعتقالها في وقت سابق من الشهر الحالي.

واحتجت #الصين بشدة على اعتقال منغ وان تشو، ابنة مؤسس شركة #هواوي، وطالبت الولايات المتحدة بسحب الاتهامات الأميركية التي دفعت المسؤولين الكنديين إلى احتجازها أثناء تغييرها الطائرة في مدينة فانكوفر، بولاية كولومبيا البريطانية، وفقا لوكالة "أسوسيتد برس".

وسعت الولايات المتحدة إلى اعتقال منغ بشبهة سعيها تجنب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران.

وقالت شركة هواوي في بيان لها أنها ستستمر في متابعة جلسة استماع اطلاق سراحها بكفالة يوم غد "وكلنا ثقة في أن النظام القانوني الكندي والأميركي سيصل إلى نتيجة عادلة."