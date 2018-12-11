شكرا لقرائتكم ليبيا.. داعش يقتل 6 أسرهم في أكتوبر جنوب سرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى #ليبيا أن مسلحين تابعين لتنظيم داعش قتلوا ستة أشخاص بعد أسرهم خلال قتال ببلدة صغيرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأدانت الأمم المتحدة الهجوم في بيان أمس الاثنين ووصفته "بالبغيض للغاية"، دون الخوض في تفاصيل.
وكان داعش أسر الستة في 28 أكتوبر/تشرين الأول خلال هجوم على بلدة الفقهاء الواقعة جنوب مدينة #سرت الساحلية، وكانت معقلا سابقا للتنظيم.
وسلّط الهجوم الضوء على الاضطرابات في المنطقة، حيث ينشط تنظيم #داعش وجماعات مسلحة أخرى، بعضها جاء من تشاد المجاورة ويعمد مسلحوها إلى سرقة مواطنين على الطرق السريعة، ومهاجمة دوريات أمنية تابعة للجيش الوطني الليبي.
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