شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الإسكان للنواب: لن نبدأ بمشروعات صرف جديدة قبل الانتهاء من القائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الصرف الصحى من الملفات الحيوية التى تحرص اللجنة على متابعة خطوات التنفيذ على أرض الواقع خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، وذلك للتخفيف على المواطنين، لافتا إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان بضرورة الرد كتابة على كل طلبات الإحاطة التى يتم التقدم بها من قبل النواب فى هذا الشأن.

ومن جانبه أكد أسامة حمدى، مستشار وزير الإسكان، على أن الوزارة لن تقدم على تنفيذ مشروعات جديدة فى هذا الشأن قبل الانتهاء من تلك القائمة بالفعل والمتوقفة على مستوى الجمهورية وذلك وفقا للاعتمادات المالية للوزارة كل عام، لافتا إلى أن الوزارة طالب فى الموازنة العامة العام الماضى 6 مليارات جنيه تم اعتماد 2 مليار منها فقط وهذا هو سبب عدم الانتهاء من بعض المشروعات المتوقفة.

وناشد حمدى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم الانتهاء من مشروعات صرف الصحى على مستوى الجمهورية، النواب بدعم الوزارة فى الحصول على الميزانية المطلوبة فى الموزانة العامة للدولة حتى يتسنى للوزارة الانتهاء من هذه المشروعات.