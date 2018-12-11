شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع "قوى البرلمان" بحضور هشام توفيق لمناقشة أوضاع الشركات المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وتعقد اللجنة الاجتماع للاستماع لهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن خطط الوزارة فيما يتعلق بالتشغيل والتدريب وإعادة تشغيل الشركات المتعثرة والخاسرة وما يصدر عن الوزارة من بيانات، وكذلك توضيح أبعاد المشكلات والثغرات التى تواجه الوزارة للحفاظ على العمال أثناء اتخاذ هذه الإجراءات.

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