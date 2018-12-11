شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: البرلمان العربى سيصبح إطارا حقيقيا للحوار العربى العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي، ثقته في أن البرلمان العربي سيصبح إطارا حقيقيا للحوار العربي العربي والدفاع عن الحقوق العربية المشروعة في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب وداعميه وحماية الدولة الوطنية العربية وتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك في كلمة للدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة للبرلمان العربي التي انطلقت اليوم بمقر الجامعة العربية.

وهنأ الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي على إعادة انتخابه رئيسا للبرلمان، منوها بهذا الثقة المتجددة والمستحقة التي قامت على أساس سجل حافل بالعطاء المثمر.

وأعرب عن ثقته في أن البرلمان العربي تحت رئاسة السلمي سيدفع التعاون البرلماني العربي لآفاق أوسع من التعاون والانجاز، وستعزز مكانة البرلمان العربي على المستويين الدولي والإقليمي.

كما أعرب عن ثقته في أن البرلمان سيعمل على إيجاد حلول سريعة للعديد من المشكلات العربية وسيحشد الجهود لدعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية.

وقال إن هذا الظرف التاريخي والاستثنائي الذي تمر به الأمة العربية يتطلب حضورا قويا وفاعلا للبرلمان العربي، وأن يسعى البرلمان لوضع آمال الأمة العربية موضع التنفيذ وأن يساهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار والأمن.

ودعا لحشد الجهود واستغلال الإمكانيات العربية في المرحلة القادمة من أجل مزيد من التعاون العربي للتغلب على المعوقات أمام العمل العربي المشترك وتطوير شراكات عربية وأفكار خلاقة ومشاريع قوانين تلبي تطلعات الشعب العربي في مستقبل أفضل.

ووجه التهنئة لأعضاء مكتب البرلمان والشكر لكل من انتهت عضويته في مكتب البرلمان.