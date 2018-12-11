شكرا لقرائتكم خبر عن ثقافة النواب تطالب هيئات الإعلام باستغلال العلاقات الإفريقية لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو مستقل بمجلس النواب، ضرورة أن تستغل الهيئات الإعلامية توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الانفتاح على إفريقيا، ودور مصر المحورى على مستوى العالم، فى تعزيز تلك العلاقات عبر زيارات متبادلة بين الهيئات الإعلامية المصرية والإفريقية لتبادل الخبرات.

وقال أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقيم العديد من المنتديات والفعاليات الإفريقية التى من شأنها أن تجعل مصر تقود القارة، واصبحنا نجد مسؤوليين أفريقيين كبار يحضرون تلك الفعاليات، وبالتالى لابد من استثمار هذا الأمر من قبل الهيئات الإعلامية لتنمية هذه العلاقات.

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى ضرورة أن يكون هناك دورات تدريبية للشباب الإفريقيين فى التلفزيون المصرى، وكذلك إرسال إعلاميين مصريين لتدريب فى التليفزيونات الإفريقية، لتبادل الخبرات، موضحا أن الجهود التى يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الانفتاح على القارة السمراء تعد دفعة قوية لابد من استثمارها من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات الإعلامية بيينا وبين دول إفريقيا.