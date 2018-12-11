سبوتنيك
التقطت عدسات الكاميرات الناقلة للقمة الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، حديثا دار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وممثل قطر في القمة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي.
وأوضح متابعون أن الحديث ربما يكون من منطلق البروتوكول، ودار في إطار واجب الضيافة من قبل المملكة.
وتلقى تميم بن حمد أمير قطر، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان لحضور القمة التي وفقا للعديد من التقارير قد تشهد إيجاد الحلول للأزمة الخليجية.
الأزمة الدبلوماسية الخليجية اندلعت في الخامس من يونيو/حزيران 2017، عندما قررت كلا من السعودية والبحرين، والإمارات ومصر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، متهمين إياها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الأخيرة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الكاميرات تلتقط حديثا بين محمد بن سلمان وممثل قطر في القمة الخليجية (فيديو) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .