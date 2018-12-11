غاب الملك وحضر ولي العهد... الأمراء يجتمعون في مسجد بالرياض (صور)

سبوتنيك

اجتمع الأمراء والمسؤولون، أمس الاثنين، في مسجد الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وغياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب صلاة عصر أمس الاثنين في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض، صلاة الميت على الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبد الرحمن.

وأضافت الوكالة الرسمية أن عددا من الأمراء والمسؤولين، أدوا الصلاة على الأميرة أيضا، في حين تقبّل ولي العهد وأخوان الأميرة العزاء والمواساة من عدد من المعزين، فيما عبر الأمير محمد بن سلمان عن شكره للجميع على تعازيهم ومواساتهم، سائلاً الله المغفرة والرحمة للفقيدة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد الماضي، وفاة الأميرة الجوهرة، عن عمر ناهز الـ90 عاما، وهي حفيدة الأمير سعد، الأخ الشقيق للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.

ووالدة الأميرة الراحلة سارة بنت عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، فالملك المؤسس جدها لوالدتها، كما أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خالها.