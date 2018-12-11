دولة جديدة تفاجئ المملكة وتفرض عقوبات على 17 سعوديا في قضية خاشقجي

سبوتنيك

أعلنت إحدى الدول الأوروبية عن فرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الذي قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وذكرت وكالة أنباء "Baltic News Service" أن ليتوانيا أعلنت عن فرض عقوبات على الفريق السعودي الأمني الذي قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الليتوانية راسا ياكيلايتيني، أن وضع السعوديين المذكورين على قائمة العقوبات يأتي "تضامنا مع الشركاء الدوليين"، مؤكدة أن قائمة العقوبات تشمل المشتبه بضلوعهم في قتل خاشقجي، وكذلك مستشارين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الوكالة المحلية إلى أن الإجراءات ضد الأشخاص الـ 17 اتخذت تحت ما يسمى بـ "قانون ماغنيتسكي" الليتواني الذي ينص على فرض عقوبات على أي مسؤولين ينتهكون حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه سبق للولايات المتحدة وكندا أن فرضتا عقوبات على الفريق السعودي لدورهم في جريمة قتل خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.