مسؤول روسي: كشفنا خلال عام 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات شمال القوقاز

لفت مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إلى أن "​الأمن الروسي​ كشف خلال عام 2018 عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات في شمال القوقاز".

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