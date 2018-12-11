الحكم بسجن شاب أسترالي 12 عامًا لإدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي

قضت ​محكمة​ في إستراليا، بسجن شاب لمدة 12 عامًا؛ إثر إدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي في البلاد مستوحى من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن المحكمة رفضت ادعاء المدان بأنه اشترى السكاكين التي وجدت حوزته من أجل صيد الحيوانات، وأدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي بعدما كانت لجنة محلفين قد أدانته في أيلول الماضي.

وأكد القاضي أنه كانت هناك أدلة قوية ضد المدان وأن الهجوم كان وشيكا.