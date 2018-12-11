مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قتل الشاب الفلسطيني عمر حسن عواد(27 عاما) ، برصاص ​الجيش الإسرائيلي​ في جنوب ​الضفة الغربية​، وفق ما أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​. وأكدت الوزارة مقتل الشاب في جوار قرية اذنا بالقرب من ​مدينة الخليل​ في الضفة الغربية، فيما ذكرت مصادر في اذنا، انه توفي إثر اصابته برصاص جنود قرب جدار اقامته إسرائيل على أطراف القرية.

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