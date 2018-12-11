هزة أرضية بقوة 3.8 ريختر تضرب مدينة هويزة بخوزستان

أفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​ بأن "​هزة ارضية​ بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر ضربت مدينة هويزة بمحافظة خوزستان جنوب غرب ​ايران​"، مشيراً إلى أن "الهزة الارضية وقعت في عمق 14 كم من سطح الارض وعند التقاء خطي العرض الشمالي 31.288 والطول الشرقي 48.175 درجة".

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