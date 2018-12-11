يونكر: الاتفاق حول البريكست الذي توصلنا إليه هو الوحيد المتاح ولا مجال لإعادة التفاوض

أكد رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ أن "الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ​بريطانيا​ و​الاتحاد الأوروبي​ في تشرين الثاني الماضي، هو أفضل اتفاق ممكن، وأنه لا مجال لإعادة التفاوض حوله"، مشيراً إلى "أنني مندهش فيما يخص البريكست لأننا توصلنا إلى اتفاق بالفعل في تشرين الثاني الماضي”، مضيفا "سأقول هذا، اتفاق البريكست الذي توصلنا إليه هو أفضل اتفاق وهو الاتفاق الوحيد المتاح، وليس هناك مجال لإعادة التفاوض".

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