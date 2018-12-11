مسؤول ايراني: أميركا باعت أسلحة بقيمة 800 مليار دولار باستخدام أداة التخويف من إيران

لفت قائد القوة البحرية التابعة للجيش ال​إيران​ي الأدميرال ​حبيب الله سياري​ إلى أن "​أميركا​ باعت أسلحة بقيمة 800 مليار ​دولار​ باستخدام أداة التخويف من إيران".

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