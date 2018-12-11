قاسمي دعا المواطنین الإیرانیین الى عدم السفر الى جورجیا حتى إشعار آخر

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجیة الايرانية ​بهرام قاسمي​، المواطنین الإیرانیین الى "عدم السفر الى جورجیا حتى إشعار آخر، ولكي یتسنى لوزارة الخارجیة ان تقوم بتحدید أسباب المعاناة التي سببتها ​الحكومة​ الجورجیة للرعایا الإیرانیین".

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