الجيش الإسرائيلي: اعتقال 19 فلسطينيا بالضفة بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية

أعلن ​الجيش الإسرائيلي​ عن "اعتقال 19 فلسطينيا في ​الضفة الغربية​ خلال ساعات الليلة الماضية بشبهة الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية، وتمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن".

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