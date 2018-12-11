موغيريني: الآلية التي ننوي وضعها لاستمرار شراء النفط من إيران قد تكون جاهزة قبل نهاية العام

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية ​فدريكا موغيريني​​ أن "الآلية التي ينوي ​الاتحاد الأوروبي​ وضعها لاستمرار شراء ​النفط​ من ​إيران​ رغم ​العقوبات الأميركية​، قد تكون جاهزة قبل نهاية العام"، مشيرةً إلى "أنني أتوقع تشكيل هذه الألية في الأسابيع القادمة، ما يعني قبل نهاية العام".

ولفتت إلى "أنني لا أريد أن أكشف التفاصيل، لكن العمل يتقدم يشكل جيد" مضيفة أن "الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث -فرنسا و​ألمانيا​ و​المملكة المتحدة​ -الموقعة على ​الاتفاق النووي​ مع ​طهران​ للقيام بذلك".