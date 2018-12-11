وزير داخلية ايطاليا يشيد بديمقراطية إسرائيل ويندد بمعاداة السامية

اعتبر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن إسرائيل تتمتع بـ"أكثر الديمقراطيات تطورا" في العالم. لافتا في حديث للصحافة الأجنبية في روما عشية زيارة تقوده إلى تل أبيبالى ان "لا ينبغي علي عند ذهابي كل مرة إلى إسرائيل أن أعيد القول إن المعادين للسامية هم من الجانحين".
وشدد على أنه من موقع منصبه كوزير للداخلية سيفعل كل شيء للقضاء على ظاهرة معاداة السامية في بلاده.
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