إصابة تلميذ سوري برضوض في حادث سير مقابل ثانوية العبدة

أفادت معلومات صحافية عن إصابة تلميذ سوري برضوض مختلفة نتيجة ​حادث سير​ على طريق عام ​العبدة​ - ببين، مقابل مدرسة العبدة الرسمية، وتم نقله الى احدى ​المستشفيات​ للمعالجة

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