وزير البيئة سيطلب الادعاء على من لوّث البردوني باللون الاسود

تابع وزير البيئة طارق الخطيب مسألة تلوّث نهر البردوني باللون الاسود ، فأوعز الى الدائرة الاقليمية في وزارة البيئة في محافظة البقاع للكشف الميداني وتقديم تقرير عن الاسباب، وأجرى اتصالاً بمحافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وبحث معه في المسألة ، كما حاول الاتصال بالمدعي العام البيئي في البقاع القاضي منيف بركات للطلب منه ملاحقة الفاعلين والادعاء عليهم.
وأكد الوزير الخطيب " أن الوزارة لن تتهاون مع كل إعتداء على البيئة ولن تقبل بأي تلويث لمواردنا الطبيعية وأنهارنا ".
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