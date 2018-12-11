وزير البيئة سيطلب الادعاء على من لوّث البردوني باللون الاسود

تابع وزير ​البيئة​ ​طارق الخطيب​ مسألة تلوّث نهر البردوني باللون الاسود ، فأوعز الى الدائرة الاقليمية في وزارة البيئة في محافظة البقاع للكشف الميداني وتقديم تقرير عن الاسباب، وأجرى اتصالاً بمحافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة وبحث معه في المسألة ، كما حاول الاتصال بالمدعي العام البيئي في البقاع القاضي منيف بركات للطلب منه ملاحقة الفاعلين والادعاء عليهم.

وأكد الوزير الخطيب " أن الوزارة لن تتهاون مع كل إعتداء على البيئة ولن تقبل بأي تلويث لمواردنا الطبيعية وأنهارنا ".