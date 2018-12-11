روكز: كلني أمل أن مبادرة الرئيس عون ستنجح وستوصلنا إلى حكومة قبل الاعياد

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​شامل روكز​ إلى أنه "عندما يتعاطى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بموضوع تشكيل ​الحكومة​ بشكل مباشر وعند وضع كل شخص و كل جهة امام مسؤولياتهم نكون كلنا أمل أن الأمور ستتحلحل قريبا"، موضحاً أن "ما يقوم به الرئيس عون مبادرة وموضوع الرسالة إلى ​مجلس النواب​ ما زال في الاعلام وهو لم يتحدث بعد عنه".

وفي حديث إذاعي، أشار روكز إلى أن "اجواء لقاءات الرئيس عون مع رئيس مجلس النواب نبيهب ري ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يوم أمس كانت ايجابية وأتأمل أن تكون الأمور اليوم ايجابية ونأمل تأليف الحكومة بأسرع وقت لان البلد لا يتحمل والناس لا تتحمل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأكد "انني كلني أمل أن مبادرة الرئيس عون ستنجح وستوصلنا إلى حكومة قبل الاعياد والمسؤولين في "​حزب الله​" يعرفون ان الاعباء الموجودة في البلاد مجمدة ونأمل ان تكون الزيارة ناجحة في موضوع الحكومة".