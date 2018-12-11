الرئيس عون: ننتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية بموضوع الأنفاق ليبنى على الشيء مقتضاه

ابلغ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، قائد القوات الدولية "​اليونيفيل​" الجنرال ستيفان دل كول "تمسك ​لبنان​ بتطبيق قرار ​مجلس الامن الدولي​ الرقم 1701 انطلاقا من حرصه على المحافظة على الامن والاستقرار في ​الجنوب​ ورفضه اي ممارسات يمكن ان تؤدي الى توتير الوضع على الحدود".

واكد ان "لبنان بلد محب للسلام ويعمل من اجل ترسيخه على رغم الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقرارات الدولية ذات الصلة"، مشدداً على "التعاون والتنسيق القائمين بين ​الجيش اللبناني​ والقوات الدولية في الجنوب، وعلى اهمية الاجراءات المتخذة من الجانبين اللبناني والدولي لمواجهة اي محاولات تستهدف امن الجنوبيين وسلامتهم"، مؤكداً أن "لبنان ينتظر نتائج التحقيقات الميدانية الجارية في موضوع الانفاق والتي تتولاها القيادتان اللبنانية والدولية ليبنى على الشيء مقتضاه".

من جهته، اطلع الجنرال دل كول، الرئيس عون خلال الاجتماع الذي حضره المستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد ​بول مطر​، وعدد من معاوني القائد الدولي التطورات الاخيرة عبر الحدود في ضوء عمليات الحفر التي بدأتها ​القوات الاسرائيلية​ الاسبوع الماضي.