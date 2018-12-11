المسؤول الاعلامي في بكركي: البطريرك صفير بصحة جيدة

نفى المسؤول الاعلامي في الصرح البطريركي ​بكركي​ ​وليد غياض​ ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن تدهور صحة البطريرك ​مار نصرالله بطرس صفير​، مؤكدا أن البطريرك صفير في بكركي وبصحة جيّدة.

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