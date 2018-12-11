بالصور.. محافظ سوهاج يبحث مع شركة إسبانية تطوير إشارات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع وفد شركة "تاليس" الإسبانية العالمية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تحديث وتطوير نظم الإشارات الكهربائية التي تنفذها الشركة بالتعاون مع وزارة النقل، على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 176 كم، بحضور المهندس شعبان محمود رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى بهيئة السكة الحديد، المهندس عماد أنور مدير إدارة الإشارات، وفد شركة تاليس الإسبانية، وعدد من مسؤولي السكة الحديد بسوهاج، وذلك لتحديد المتطلبات والإجراءات اللازمة المنوط بها الجهات المعنية لتنفيذ المشروع بمحافظة سوهاج.

وأكد المحافظ أهمية هذا المشروع القومي لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مشيرا إلى أن تحديث نظم الإشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر إليكتروني حديث يسمح بزيادة عدد القطارات، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

وأوضح "الأنصاري" أنه سيجري عقد اجتماع موسع يضم جميع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الجهات المعنية من شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والري والطرق، وهي الجهات المنوط بها التعامل للحصول على التصاريح الخاصة بالمباني والعدايات أسفل الترع والأنفاق والتقاطعات أعلى بعض المصارف، وتوزيع المهام على تلك الجهات كل فيما يخصه لتيسير الإجراءات والانتهاء من المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.