غدا.. شعبة الأدوات المنزلية تناقش آليات تنفيذ مدينتها بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منار الرخ:

تعقد شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعًا غدًا الأربعاء، مع البنك الأهلي المصري لبحث آليات تمويل المشاريع الخاصة بمدينة الأدوات المنزلية بالمنيا.

وبهدف الإجتماع إلى بحث ما يمكن تقديمة من البنك الأهلي إلى المجتمع التجاري لتشجيع التحول من الاستيراد إلى التصنيع ضمن المبادرة التي أطلقتها الشعبة، بحسب بيان من غرقة القاهرة التجارية اليوم الثلاثاء.

وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية وأحد مؤسسي مدينة الأدوات المنزلية، إن على البنوك أن تقلل من اشتراطاتها وطلباتها حيث أن بعض الاشتراطات تكون تعجيزية، مطالبا بضرورة تغير الفكر حتى تتطور عملية التحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الاجتماع سيكون مهما خاصة في ظل استعداد البنك الأهلي وترحيبه بتحويل تلك المشروعات في إطار مبادرة شعبة الأدوات المنزلية للتحول من الاستيراد إلى التصنيع.

وقال عبد الناصر الباز، أحد مستثمري مدينة الأدوات المنزلية، إن مستثمري مدينة الأدوات برعاية شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ستعقد اجتماعات مكثفة مع مجموعة من المقاولين وشركات تركيب الهياكل المعدنية لتوريد الإنشاءات المعدنية والقيام بأعمال البناء الخاصة بالمدينة.