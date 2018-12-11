سفير المكسيك يزور الإسكندرية لبحث مجالات التعاون

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

زار سفير المكسيك بالقاهرة، خوسيه اوكتابيو تريب، اليوم الثلاثاء، الإسكندرية، وذلك لبحث أوجه التعاون في المجالات الثقافية والاقتصادية.

واستقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، السفير المكسيكي، وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية.

وأعرب السفير المكسيكي عن سعادته بزيارة الإسكندرية للمرة الأولى، مؤكدًا أوجه التشابه بين مصر والمكسيك من حيث الحضارة والعراقة التاريخية.

وأشار السفير إلى التبادل الثقافي بين الجانبين من خلال تنظيم ثلاث عروض فنية مكسيكية على أرض القاهرة العام الماضي، منوها إلى زيادة تلك العروض خلال الفترة المقبلة لتعريف المجتمع المصري بالثقافة المكسيكية بشكل أوسع.

وأعرب المحافظ عن تطلعه للتعاون مع المكسيك وخاصة في مجال الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار التنوع والتوسع الذي وصل إليه السوق المصري والذي من شأنه فتح أسواق للصناعات المكسيكية بأفريقيا والشرق الأوسط.

ولفت "قنصوه" إلى الانتهاء من بناء أول مصنع مكسيكي للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الحرة في العامرية، مؤكدا ترحيبه بالتعاون مع المكسيك في كافة المجالات ما يتيح الانفتاح بين الشعبين وخلق جسر من التواصل بين البلدين.