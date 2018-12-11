محكمة سورية تقضي بإعدام عدد من قيادات التنظيمات الإرهابية

وكالات:

أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة السورية دمشق، أحكامًا بالإعدام على عدد من قيادات ومسلحي التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر اليوم الثلاثاء، أن بين المحكومين

عليهم بالإعدام زعيم هيئة تحرير الشام محمد حسين الشرع، والملقب بـ أبو محمد الجولاني، وزعيم جيش الإسلام عصام بويضاني الملقب بـ أبوهمام، وزعيم فيلق الرحمن عبد الناصر الشمير.وأوضحت أن الأحكام شملت أكثر من 40 متهمًا معظمهم من غوطة دمشق الشرقية، حيث وجهت لهم تهمة قصف بعض أحياء دمشق بالقذائف؛ ما أدى إلى مقتل مدنيين، وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال.