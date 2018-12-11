القوات الأفغانية تحصل على معدات عسكرية من أستراليا

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القوات الأفغانيةوكالات:
حصلت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، اليوم الثلاثاء، على معدات عسكرية من أستراليا، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
ونقل اليوم الثلاثاء، عن قسم الاتصال والإعلام في وزارة الدفاع، أن المعدات عبارةعن أنظمة تثبت على المركبات، لتوفر حماية من المتفجرات، لافتة إلي أنها 'دفعة نهائية' من معدات عسكرية أسترالية.
ويأمل وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين في أن تعزز هذه الوحدات من ثقة شركاء أستراليا الأفغان الذين يعملون في ظل أوضاع خطرة للغاية، موضحا أنه تم تسليم ما يزيد على 15000 معدة إلي أفغانستان للتدريب والتشغيل الأولي، لتكتمل بذلك الدفعات المتفق عليها.
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