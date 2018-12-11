طلاب فرنسا يدعون لتنظيم مسيرات احتجاجية لعدم استجابة الحكومة لمطالبهم

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مظاهرات طلاب فرنسا اليوموكالات:
دعا اتحاد الطلاب في فرنسا إلي تنظيم مسيرات حاشدة، اليوم الثلاثاء، للاحتجاج علي عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر أن اتحاد الطلاب أطلق علي هذه المسيراتاسم 'الثلاثاء الأسود' احتجاجا علي الإصلاحات الحكومية الأخيرة في قطاع التعليم التي تشمل التغييرات في المدارس الثانوية والنظام الجامعي، وتعهد الطلاب بمواصلة الاحتجاج
وقال رئيس اتحاد المدارس الثانوية المستقلة والديمقراطية جول سبكتور 'لم تبد الحكومة أي بادرات تجاهنا من الواضح أنهم ينتظرون نهاية الفصل الدراسي لإخماد الحركة الاحتجاجية'.
وقد شملت الحركة الاحتجاجية 120 مدرسة ثانوية، كما حاصر الطلاب نحو 40 مدرسة.
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