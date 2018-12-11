افتتاح خط جوي جديد بين "فوتشو" وباريس

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شركة طيران "شيامن" الصينيةوكالات:
افتتحت شركة طيران "شيامن" الصينية خطًا جويًا مباشرًا بين مدينة "فوتشو"، عاصمة مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، والعاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
ذكرت الشركة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الخط الجوى هو الأول المباشر الذى يربط مقاطعة فوجيان وفرنسا، ما
تعد باريس واحدة من أفضل الوجهات الأوروبية بالنسبة للسياح الصينيين.
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