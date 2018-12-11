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افتتاح خط جوي جديد بين "فوتشو" وباريس

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شركة طيران "شيامن" الصينية
وكالات:

 افتتحت شركة طيران "شيامن" الصينية خطًا جويًا مباشرًا بين مدينة "فوتشو"، عاصمة مقاطعة فوجيان جنوب شرقى الصين، والعاصمة الفرنسية باريس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.

 

 ذكرت الشركة، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الخط الجوى هو الأول المباشر الذى يربط مقاطعة فوجيان وفرنسا، ما

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يجعل مدينة فوتشو المدينة الصينية الثامنة التى لديها رحلة جوية مباشرة إلى باريس، مشيرة إلى أنه سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًا بين الوجهتين.

 

 تعد باريس واحدة من أفضل الوجهات الأوروبية بالنسبة للسياح الصينيين.

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