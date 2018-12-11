زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب منطقة قريبة من القارة القطبية الجنوبية

وكالات:

أفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن زلزالًا قوته 7.1 درجة ضرب جنوب المحيط الهادي، بالقرب من جزر ساندويتش

الجنوبية شمال القارة القطبية الجنوبية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

أشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة حسبما أفادت تقارير إخبارية إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي)، أو أي تقارير عن ضحايا، أو دمار نتيجة الزلزال.