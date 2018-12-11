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مقتل 4 من رجال الأمن الأفغاني في تفجير انتحاري خارج كابول

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مقتل 4 من رجال الأمن الأفغاني في تفجير انتحاري خارج كابولتفجير انتحاري في كابول
وكالات:

 لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب نحو 6 آخرين بجروح، وذلك

في تفجير انتحاري وقع خارج العاصمة كابول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

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الأوسط.
 ذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، أن الانفجار استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الآن.

 

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