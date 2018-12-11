مقتل 4 من رجال الأمن الأفغاني في تفجير انتحاري خارج كابول

وكالات:

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب نحو 6 آخرين بجروح، وذلك

في تفجير انتحاري وقع خارج العاصمة كابول، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.ذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، أن الانفجار استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الآن.