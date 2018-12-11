مقتل 4 من رجال الأمن الأفغاني في تفجير انتحاري خارج كابول

تفجير انتحاري في كابولوكالات:
لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب نحو 6 آخرين بجروح، وذلكفي تفجير انتحاري وقع خارج العاصمة كابول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق
ذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية، أن الانفجار استهدف قافلة لقوات الأمن الأفغانية، فيما لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الانتحاري حتى الآن.
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