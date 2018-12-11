وزير البترول: توجيه فائض إنتاج الغاز للتصدير

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ ص

طارق الملا وزير البترول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن شركات البترول الكبرى تعد شركاء استراتيجيين لقطاع البترول وساهمت بإيجابية في نتائج الأعمال المتميزة التي تحققت في الفترة الأخيرة، والتي أسفرت عن تحقيق اكتشافات كبرى خاصة في مجال الغاز الطبيعي، ساهمت في تحقيق الاكتفاء الذاتي في سبتمبر الماضي، لافتا إلى أنه سيتم توجيه الفائض من الغاز للتصدير في إطار العقود الموقعة من قبل تأكيداً لمصداقية الدولة، وكذلك إلى مشروعات البتروكيماويات لتحقيق أكبر قيمة مضافة.

جاء ذلك خلال لقائه المفوض التجاري للمملكة المتحدة لإفريقيا إيما سميث، حيث بحثا موقف أنشطة الشركات البريطانية العاملة في مصر والنجاحات التي حققتها طوال فترة عملها في مصر من خلال شركتي "بي بي وشل" في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، فضلا عن توسيع أنشطتهما في مجالات تسويق وتجارة المنتجات