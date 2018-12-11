انت الان تتابع 752 ماكينة زيادة في عدد الـ«ATM» خلال 6 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:١٠ ص

كشفت بيانات صادرة من البنك المركزى المصرى، عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 11754 ماكينة صراف آلى، فى نهاية شهر يونيو 2018، فى مقابل نحو 11002 ماكينة، فى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضى 2017، بزيادة قدرها 752 ماكينة خلال 6 أشهر. وتعمل شبكة ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة يوميًا فى كافة محافظات الجمهورية، لتنفيذ المعاملات المصرفية لمدة 7 أيام بالأسبوع، من أجل تلبية احتياجات عملاء القطاع المصرفى المصرى.

وتقوم ماكينات الصراف الآلى بتقديم الخدمات البنكية بكل سهولة ويسر طوال أيام الأسبوع، على مدار الساعة، عبر شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والمنتشرة في جميع الفروع ومناطق الخدمات والتسوق الرئيسية في جميع الأنحاء فى البلاد. اقرأ أيضا: بعائد 11.25%..تفاصيل حساب توفير المعاش بالبنك الأهلي وتتيح هذه