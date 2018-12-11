انت الان تتابع دانييلا سمعان سلاح ميلان لضم فابريجاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥٨ ص

أكد نادي ميلان الإيطالي اهتمامه بالإسباني المخضرم سيسك فابريجاس، نجم تشيلسي الإنجليزي، الذي ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الحالي، وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية، أن دانييلا سمعان، زوجة اللاعب قد تكون الفيصل في انتقاله للميلان، وذلك لرغبتها في خوض تجربة الحياة في ميلانو، ولم يعد فابريجاس من الخيارات الأساسية لماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، حيث لعب مع الفريق 4 مباريات حتى الآن، على الرغم من أن ساري قد أعلن في وقت سابق عن رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب مع الفريق، لكن هناك عقبة تقف أمام الاتفاق بين الطرفين، وهي مدة العقد الذي يريده فابريجاس.

وسئل ليوناردو المدير الرياضي في ميلان، عن إمكانية ضم فابريجاس الصيف المقبل مجانًا، فأجاب: "قمنا بتقييمه مع الأخذ بعين الاعتبار احتمالية التوقيع معه، لكن ليس الكل كان يرغب في ذلك، ما زلنا نقيم الشروط". وأضاف المدير الرياضي في ميلان: "قد تكون هناك عقوبة اقتصادية، سنرى ما سيحدث، بشكل عام لدينا ميزانية